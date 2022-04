Le cirque d’Italie Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Le cirque d'Italie Putanges-le-Lac, 27 avril 2022, Putanges-le-Lac.

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 Putanges-Pont-Ecrépin Chemin du friche

Putanges-le-Lac Orne C’est avec professionnalisme que vous serez accueilli sous le chapiteau de ce charmant petit cirque familiale. Un spectacle d’un peu plus d’une heure permettant aux enfants de se régaler.

Les spectateurs ressortiront les yeux pleins d’étoiles grâce à la poésie de ce moment.

Un spectacle pour toute la famille

Clowns, artistes et animaux tous en piste

