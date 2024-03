Le cirque des romantiques Galerie des Croisiers Caen, jeudi 18 juillet 2024.

Le cirque des romantiques Galerie des Croisiers Caen Calvados

Vendredi

Le cirque des romantiques est de retour à la Galerie des Croisiers de Caen du 18 au 24 juillet 2024.

Le photographe Cyrille Mulot met en scène des personnages romanesques pour concevoir un univers sombre et esthétique, fusionnant histoire et mythologies.

Vernissage le vendredi 19 juillet à 18h00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 11:00:00

fin : 2024-07-24 20:00:00

Galerie des Croisiers 9 rue des Croisiers

Caen 14000 Calvados Normandie contact@cyrillemulot.com

