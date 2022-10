Le cirque des mirages LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le cirque des mirages LE BAL BLOMET, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Plein Tarif : 20 EUR

Le plus « cinématographique des duos piano-voix » offre une immersion fantastique dans l’inconscient, les pulsions et les désirs inavouables, au cœur des bas-fonds du Bal Blomet. Fred Parker et Yanowski ont commencé leur collaboration à New York en l’an 2000. Très vite, le duo va connaitre un succès médiatique et enchainer les tournées dans tous les pays francophones (Plus de 1500 représentations en 20 ans) tout en réalisant de nombreux spectacles et albums musicaux, en créant l’événement au Festival d’Avignon chaque fois… Plus qu’un tour de chant, Le Cirque des Mirages est avant tout une expérience. Une expérience dont, soyez en sûr, vous ne ressortirez pas indemne ! Poétique, lyrique et insolent, si vous êtes de ceux qui craignez d’être bousculés, rebroussez chemin! Quant aux autres, vous aurez enfin de la chance de vivre tout ce que vous désiriez vivre jusqu’ici. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/le-cirque-des-mirages3

