Le Cirque dans tous ses états invite la Cie Colokolo Les Abymes – Pointe-à-Pitre, 11 mai 2022, Les Abymes.

Le Cirque dans tous ses états invite la Cie Colokolo

du mercredi 11 mai au samedi 21 mai à Les Abymes – Pointe-à-Pitre

Du 9 au 23 mai 2022, Métis’Gwa – Le Cirque dans tous ses états invite la Cie Colokolo – Cirque urbain marocain pour des rencontres avec les guadeloupéens et des animations du territoire. Rendez-vous Récréacirque, Cirqu’en Quartier et diffusion du spectacle “Chouf le ciel”, « Le Cirque dans tous ses états ! » en Guadeloupe : c’est une série d’événements publics et gratuits, qui s’adressent à tous, jeunes, familles, habitants ou simples curieux, pour venir découvrir du cirque contemporain ! Métis’Gwa, c’est l’accompagnement de l’émergence d’une écriture de cirque caribéen : un langage artistique unique, mêlant pratiques circassiennes et identités caribéennes, pétri de rencontres et de métissages. Métis’Gwa invente au quotidien un « art de la relation » avec ses publics, habitants et partenaires de terrain afin d’aller à la rencontre d’un territoire et de mettre en partage un projet culturel et artistique circassien accessible à tous, participatif et inclusif.

Gratuit

“Le Cirque dans tous ses états” invite la Cie Colokolo, cirque urbain marocain, pour une ouverture et coopération avec l’extérieur, dans le cadre du développement des réseaux Guadeloupe et monde.

Les Abymes – Pointe-à-Pitre Les Abymes Les Abymes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T21:00:00;2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T22:00:00