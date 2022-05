Le cirque dans tous ses états ! avec Colokolo – Cirque urbain marocain Les Abymes – Pointe-à-Pitre, 11 mai 2022, Les Abymes.

Le cirque dans tous ses états ! avec Colokolo – Cirque urbain marocain

du mercredi 11 mai au samedi 21 mai à Les Abymes – Pointe-à-Pitre

Du 10 au 21 mai 2022, Métis’Gwa revient avec « Le Cirque dans tous ses états ! », une manifestation gratuite et ouverte à tou(te)s qui fait la part belle au cirque contemporain, sous toutes ses formes et sous toutes les latitudes ! Pour cette édition, place au Maroc, avec la venue de la compagnie COLOKOLO, collectif d’acrobates marocains qui jonglent avec virtuosité entre plusieurs disciplines de cirque : acrobatie, bascule, mât chinois, manipulation d’objets et beaucoup d’autres surprises circassiennes ! Au programme de cette nouvelle édition : • Du 10 au 20 mai dans les quartiers de Raizet, Boissard et Sonis : spectacles, rendez-vous Récréacirque, impromptus, ateliers, rencontres avec les artistes et les habitants… • Samedi 21 mai 2022, SOIRÉE DE CLÔTURE sur le parvis du centre culturel de Sonis – Les Abymes Restez connectés, plus de détails sont à venir !

Gratuit et tout public

