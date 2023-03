Le Cirque Compost, 21 avril 2023, Mourenx .

Le Cirque Compost

Parc des Sports Mourenx Basses-Pyrénées

2023-04-21 19:00:00 – 2023-04-21

Mourenx

Basses-Pyrénées

Exploitant l’univers de l’acrobatie, des portés et de la danse, les trois circassiens jouent de la gravité avec douceur et complicité.

Une baignoire accueille les corps, les porte, leur donne appuis, les propulse. Cet objet intime génère des situations à la fois tendrement gênantes et touchantes. La baignoire devient alors une source de jeu acrobatiques, burlesque, théâtrale et sensible de laquelle émerge la question du regard et de l’intimité.

Lacaze aux sottises

Mourenx

