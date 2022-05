Le Cirque Alchimique – Compagnie Bleu Nuage Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’évènement: Saint-Fargeau

Yonne

Le Cirque Alchimique – Compagnie Bleu Nuage Saint-Fargeau, 12 juin 2022, Saint-Fargeau. Le Cirque Alchimique – Compagnie Bleu Nuage Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scène ! Saint-Fargeau

2022-06-12 16:00:00 – 2022-06-12 17:00:00 Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scène !

Saint-Fargeau Yonne Saint-Fargeau Yonne Le Cirque Alchimique est une clownerie pour magie fumeuse, chimie amusante et exploits jonglés. Ce spectacle tout public nous transporte dans l’époque où l’alchimiste recréait le monde dans ses alambics pour rivaliser avec les puissances divines. C’est l’imagination qui semble imposer sa loi sur les éléments : le feu, l’eau, la fumée et les bulles. http://www.assomammouth.fr/ Le Cirque Alchimique est une clownerie pour magie fumeuse, chimie amusante et exploits jonglés. Ce spectacle tout public nous transporte dans l’époque où l’alchimiste recréait le monde dans ses alambics pour rivaliser avec les puissances divines. C’est l’imagination qui semble imposer sa loi sur les éléments : le feu, l’eau, la fumée et les bulles. Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scène ! Saint-Fargeau

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Fargeau, Yonne Autres Lieu Saint-Fargeau Adresse Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scène ! Ville Saint-Fargeau lieuville Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scène ! Saint-Fargeau Departement Yonne

Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeau/

Le Cirque Alchimique – Compagnie Bleu Nuage Saint-Fargeau 2022-06-12 was last modified: by Le Cirque Alchimique – Compagnie Bleu Nuage Saint-Fargeau Saint-Fargeau 12 juin 2022 Saint-Fargeau Yonne

Saint-Fargeau Yonne