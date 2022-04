LE CIRQUE À MOI TOUT SEUL Vendres, 4 juin 2022, Vendres.

LE CIRQUE À MOI TOUT SEUL Vendres

2022-06-04 – 2022-06-04

Vendres Hérault Vendres

Dans ce spectacle, Dobran nous conte son histoire familiale tourmentée. La tradition du cirque et la musique transmises par son grand-père Emilio, les souvenirs sur les routes avec son frère Zork, leurs ânes Zaskia et Boris… Une époque où faire leurs numéros de cirque c’était leur manière de tenir debout, de résister.

Dobran a besoin de hauteur, de suspension, d’équilibre. Il aime jouer avec le public qui retient son souffle quand il fait revivre Zork escaladant sa montagne de caisses, ou courant derrière son diabolo indomptable…

Dans un face à face avec son frère absent, Dobran nous parle de leurs joies, d’exil et de quête d’identité. Il nous fait rire et pleurer. Dobran a soif de vivre. Il n’a plus peur. C’est un homme libre. Avec son décor en bambous, son lecteur cassettes d’Istanbul et des performances étonnantes, il présente un spectacle empreint de moments de tendresse, de joie, de tristesse… d’humanité.

Vendres

