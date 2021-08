Le cirque à moi tout seul MOSAÏC,le jardin des cultures, 21 août 2021, Houplin-Ancoisne.

Le cirque à moi tout seul

MOSAÏC, le jardin des cultures, le samedi 21 août à 15:00

**Spectacle le CIRQUE A MOI TOUT SEUL par la Compagnie Artiflette** La tradition du cirque et la musique transmises par son grand-père Emilio, les souvenirs sur les routes avec son frère Zork, leurs ânes Zaskia et Boris…Une époque où faire leurs numéros de cirque c’était leur manière de tenir debout, de résister. Dobran a besoin de hauteur, de suspension, d’équilibre. Il aime jouer avec le public qui retient son souffle quand il fait revivre Zork escaladant sa montagne de caisses, ou courant derrière son diabolo indomptable…` Dans un face à face avec son frère absent, Dobran nous parle de leurs joies, d’exil et de quête d’identité. Il nous fait rire et pleurer. Dobran a soif de vivre, il n’a plus peur. C’est un homme libre. Avec son décor en bambous, son lecteur cassettes d’Istanbul et des performances étonnantes, il présente un spectacle empreint de moments de tendresse, de joie de tristesse… d’humanité. 15 h / 17 h Durée : 1 h A partir de 6 ans Ouverture du jardin : 10 h – 19 h / dernier accès à 18 h Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans Spectacle inclus dans le prix d'entrée MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : -Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 18 ans. - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic Bienvenue au « Cirque à moi tout seul » ! Dans ce spectacle, Dobran nous conte son histoire familiale tourmentée. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T17:00:00