Le Ciron au Moulin de Caussarieu Préchac, dimanche 7 avril 2024.

Niché au bord du Ciron, dans les gorges de calcaire, parmi les hêtres et les aulnes, ce moulin datant du XVeme siècle a conservé toute sa machinerie en bois.

La visite débutera par l’origine du Ciron, sa biodiversité, puis son activité économique dans le passé, les relations entre les meuniers et les radeliers, et, enfin, la visite du moulin.

Le nombre de personnes est limité à 14.

L’accessibilité au moulin est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

Le rendez-vous est fixé à l’église de Préchac. Un co-voiturage sera nécessaire pour limiter le nombre de véhicules à 3 dans la propriété.

Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07

Place du 1er Août

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine sudgirondepatrimoines@free.fr

