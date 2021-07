Lautenbachzell Lautenbachzell Haut-Rhin, Lautenbachzell Le Cirkala Lautenbachzell Lautenbachzell Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Cirkala Lautenbachzell, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lautenbachzell. Le Cirkala 2021-07-03 16:00:00 – 2021-07-04 23:30:00

Lautenbachzell Haut-Rhin L’école de cirque Arsène, l’association des Nazes et la Compagnie des NAZ présentent la 7ème édition du festival CIRKALA. Festival des arts du cirque organisé par l’association des nazes et l’école de cirque Arsène. Spectacles de cirque, initiations au cirque, parade, maquillage pour les enfants, concert, performance. Bar et restauration sur place. +33 6 22 76 14 81 L’école de cirque Arsène, l’association des Nazes et la Compagnie des NAZ présentent la 7ème édition du festival CIRKALA. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

