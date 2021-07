Uza Uza Landes, Uza Le cirk pirate Uza Uza

Le cirk pirate Uza, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Uza. Le cirk pirate 2021-07-14 20:45:00 – 2021-07-14 23:00:00

Uza Landes Tous les mercredis retrouvez le cirk pirate pour un show mémorable : clown, musique, acrobaties, feu, aériens dans un cirque familial …

Prix unique 10 € à partir de 4 ans + 1 € d’adhésion à Assoloco.

Ouverture à 20 h

