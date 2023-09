Concert You Said Strange + Titanic Bombe Gas Le Circus Capbreton, 24 novembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Les rois mythomanes, la Méditerranée, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets abordés et arborés par les quatre normands de You Said Strange qui entre pop psychédélique, proto grunge et shoegaze s’inventent leur propre « summer of love »..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Le Circus

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mythological kings, the Mediterranean, the colors of mourning: these are the next subjects to be tackled and displayed by the four Norman members of You Said Strange, who invent their own « summer of love » between psychedelic pop, proto-grunge and shoegaze.

Los reyes del mito, el Mediterráneo, los colores del luto… son los próximos temas que abordará y mostrará el cuarteto normando You Said Strange, que inventa su propio « verano del amor » entre pop psicodélico, proto-grunge y shoegaze.

Die vier Normannen von You Said Strange, die zwischen psychedelischem Pop, Proto-Grunge und Shoegaze ihren eigenen « Summer of Love » erfinden, haben als nächste Themen die mythomanischen Könige, das Mittelmeer und die Farben der Trauer aufgegriffen.

