Lisieux chapelle Notre-Dame-de-Lourdes Calvados, Lisieux Le circuit des petites églises n°1 chapelle Notre-Dame-de-Lourdes Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Le circuit des petites églises n°1 chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Lisieux. Le circuit des petites églises n°1

chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, le mardi 6 juillet à 14:30

Vous visiterez successivement à 14h30 la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes à Lisieux, à 15h30 l’église Saint-Laurent de la Pommeraye à Saint-Désir, et à 16h30 l’église saint-Ouen du Pré d’Auge

entrée libre

L’APEPA vous invite à une visite libre de trois petites églises, non loin les unes des autres, en Pays d’Auge chapelle Notre-Dame-de-Lourdes Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T14:30:00 2021-07-06T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu chapelle Notre-Dame-de-Lourdes Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville chapelle Notre-Dame-de-Lourdes Lisieux