Le circuit de l’eau au Jardin des Clausous Jardin Médiéval « Les Clausous » Saliès, samedi 1 juin 2024.

Le circuit de l’eau au Jardin des Clausous Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin Médiéval « Les Clausous » Entrée libre, visite guidée ou autonome, participation libre

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le circuit de l’eau :

L’eau arrive sur notre propriété en un petit ruisseau provenant du haut de la commune qui s’écoule dans un premier lac, se transforme en une rigole emménagée de petites cascades, traverse le jardin potager et fruitier, longe «l’Hortus conclusus», se jette dans un second lac, passe devant la fontaine et le lavoir… il continuera sa route pour grossir le Carrofoul qui se jettera dans la rivière Tarn à Terssac.

Marjorie vous fait parcourir ce circuit en vous racontant son histoire, histoire reliée à notre terroir, à notre village, à nos origines.

Le bruit provoqué par l’écoulement de l’eau dans les rigoles, se jettant par des cascades dans une enfilade de lacs, le bruit du vent dans les arbres entourant ce circuit, est un véritable enchantement.

Les nénuphars et les carpes Koï sont un point final visuel magnifique à ce circuit. Les visites se font tout au long des deux journées en petits groupes ainsi que toute l’année sur demande.

Jardin d'inspiration médiévale, créé en 2002 à partir de vestiges trouvés sous une couche de sédiments (Lavoir, Fontaine…) Les recherches à partir de documents historiques ont permis de créer à l'intérieur de l'Hortus Conclusus : le jardin d'herbes médicinales, tinctoriales, aromatiques…Le jardin de Marie, et le jardin de nos pères… Le sentier des menthes, le chemin de dessous avec sa haie champêtre, le circuit de l'eau se découvrent en visite guidée ou autonome…

©Dominique Amalric