du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Sur le circuit de Nicolette & Aucassin, vous pouvez vivre en famille une histoire d’amour tirée de la seule chantefable du XIIIe siècle ! A bord de petits karts faits en matériaux de récupération, traversez la forêt, dormez sous la hutte magique, prenez la mer, arrivez à Carthage, puis retournez à Beaucaire pour retrouver l’élu de votre cœur. Un habillage sonore accompagne les voyageurs. Parcours pédalo-partageur dès 18 mois Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

