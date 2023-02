Basilic Swing en Trio Le cintra Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Basilic Swing en Trio Le cintra, 10 mars 2023, Aix-en-Provence. Basilic Swing en Trio Vendredi 10 mars, 20h00 Le cintra

Entrée libre Basilic Swing en formule Trio à la Grande Brasserie le Cintra à Aix en Provence !

basilic-swing.com Réservation conseillée au 04 42 27 57 01 Le cintra 14 place Jeanne d’arc, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:00:00+00:00 – 2023-03-10T22:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le cintra Adresse 14 place Jeanne d'arc, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le cintra Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le cintra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Basilic Swing en Trio Le cintra 2023-03-10 was last modified: by Basilic Swing en Trio Le cintra Le cintra 10 mars 2023 aix en provence Le cintra Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône