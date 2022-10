La cantine électrique — un projet de coopérative de production électrique aux 4 moulins à Brest Le Cinquième Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

La cantine électrique — un projet de coopérative de production électrique aux 4 moulins à Brest
Dimanche 16 octobre, 10h30
Le Cinquième

prix libre

La problématique du coût de l’énergie, de sa production, de son approvisionnement, et la difficulté à se chauffer, couplée aux enjeux environnementaux nécessite d’en parler et d’agir. Le Cinquième 9 rue Docteur Roux 29200 Brest Les Quatre Moulins Brest 29200 Finistère Bretagne L’association Ekoumène imagine un projet de coopérative de production électrique locale à partir de panneaux photovoltaïques. C’est un moyen d’assurer à long terme une production électrique sûre et respectueuse de l’environnement et aussi de reprendre en main la question énergétique.

Ce projet qui va nécessiter des énergies humaines, mobiliser des idées, favoriser beaucoup d’échanges sera discuté chaque 3ème dimanche du mois, à partir de 10h30, et sera suivi d’un repas partagé.

