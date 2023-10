Ciné seniors – L’Heure d’été LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, 6 octobre 2022, Magny-les-Hameaux.

Ciné seniors – L’Heure d’été Jeudi 6 octobre 2022, 14h30 LE CINOCHE 3,50€

Synopsis :

C’est l’été et la famille Berthier, d’habitude disséminée autour du Globe, se réunit pour fêter les 75 ans de la matriarche, Hélène. D’habitude, en effet, son fils Frédéric habite à Paris, alors que sa fille Adrienne réside à New York et son plus jeune fils, Jérémie, à Shanghai. Hélène a consacré sa vie à protéger et promouvoir l’oeuvre de son oncle, le peintre Paul Berthier.

Réalisateur : Olivier Assayas

Date de sortie : 5 mars 2008

Durée : 1h43

LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 09 72 34 57 19 https://lecinoche.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lecinoche.fr/resa »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecinoche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972345719 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T14:30:00+02:00 – 2022-10-06T16:00:00+02:00

2022-10-06T14:30:00+02:00 – 2022-10-06T16:00:00+02:00

Cinéma Culture