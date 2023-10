Cet évènement est passé The Rocky Horror Picture Show LE CINOCHE Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines The Rocky Horror Picture Show LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, 1 octobre 2022, Magny-les-Hameaux. The Rocky Horror Picture Show Samedi 1 octobre 2022, 20h00 LE CINOCHE 6€ / 4€ / 3€ Les séances du Rocky Horror Picture Show ne sont pas des séances comme les autres. Vous pourrez non seulement chanter, mais vous pourrez aussi jeter de l’eau et du riz, voire même faire la danse traditionnelle du Rocky Horror Picture Show: le Time Warp. Mais ce n’est pas tout, chacune des séances sera animée par une troupe d’artistes qui rejouera, devant vos yeux, le film dans la salle et sera prête à tout pour vous faire passer une séance de ciné que vous n’êtes pas près d’oublier. Synopsis :

Une nuit d’orage, la voiture de Janet (Susan Sarandon) et Brad (Barry Bostwick), un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences. Réalisateur : Jim Sharman Date de sortie : 15 août 1975 (Royaume-Uni) Durée : 1h40 Avec les No Good Kids – La soirée sera suivie d’un échange LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 09 72 34 57 19 https://lecinoche.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lecinoche.fr/resa »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecinoche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972345719 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu LE CINOCHE Adresse 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux

