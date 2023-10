Ciné famille – Bac Nord LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, 21 janvier 2022, Magny-les-Hameaux.

Ciné famille – Bac Nord Vendredi 21 janvier 2022, 20h30 LE CINOCHE 4,50€ / 3,50€ / 2,50€

Synopsis :

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux.

Durée : 1h47

Date de sortie : 18 août 2021

Réalisateur : Cédric Jimenez

LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 09 72 34 57 19 https://lecinoche.fr [{« type »: « link », « value »: « http://lecinoche.fr/resa »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecinoche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972345719 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00+01:00 – 2022-01-21T22:30:00+01:00

Cinéma Famille