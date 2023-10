Stage d’initiation au reportage LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, 19 avril 2021, Magny-les-Hameaux.

Stage d’initiation au reportage 19 – 23 avril 2021 LE CINOCHE Sur inscription

Le but : apprendre toutes les bases du reportage : les techniques du journalisme, de la vidéo, de la prise de son, de l’interview, du tournage et de la réalisation et la présentation d’une émission type TV.

Programme :

LUNDI 19/04 : Découverte et initiation à la vidéo et au journalisme

MARDI 20/04 / MERCREDI 21/04 / JEUDI 22/04 : Tournage des différents « sujets »

VENDREDI 23/04 : Tournage et présentation d’une émission journal TV

Cette émission sera diffusé par la suite sur les réseaux sociaux et le site internet de la commune.

LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux

