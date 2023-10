Festival de courts-métrages sur smartphones LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, 16 octobre 2020, Magny-les-Hameaux.

Les films réalisés pendant les ateliers seront projetés à 19h et mis en compétition sous le regard d’un jury constitué pour l’occasion et du public.

Organisé en partenariat avec la ville de Magny-les-Hameaux

Présenté par : Thomas GAZE et Enzo BOISJEAN

Avec : Shanna ABOUDOULAMA, Héloïse AUGER, Basile CROSNIER, Pénélope CROSNIER, Ange DJAHOURI, Swane GERMÉ, Helene GONTAUD, Claire GOSSET, Matty KEMACHE, Cloé LANQUETIN, Inès LANQUETIN, Franck LELONG, Nolwenn LERAY, Zavier LHAUTE, Julien LIBERT, Idriss MOALLA et Emma PASCUAL

Direction artistique : Élise BOUTIER

Conception et mise en scène : Thomas GAZE

Habillage et création vidéo : Enzo BOISJEAN

Partenariats : Estaminet – Cap Ados

LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 09 72 34 57 19 https://lecinoche.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-16T20:00:00+02:00 – 2020-10-16T22:00:00+02:00

Cinéma Court-métrage

© LE CINOCHE