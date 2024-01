6minutes/km / Je m’appelle humain Le Cinématographe Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Début : 2024-03-15T21:15:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Projection du court-métrage 6minutes/km de Catherine Boivin, en présence de la réalisatrice, suivie de la projection du film Le Dep et d’un entretien enregistré avec la réalisatrice

Animation Sophie Gergaud

6 MINUTES/ KM

Documentaire de Catherine Boivin, Canada, 2023

Durée 3 min

Au rythme des pas de ses ancêtres Atikamekw, Catherine Boivin nous plonge dans l’univers onirique des ses courses matinales. Originaire de la communauté de Wemotaci, Catherine Boivin est Atikamekw Nehirowisiw habitant la communauté abénakise d’Odanak. Elle a notamment participé à l’exposition collective De tabac et de foin d’odeur. Là où sont nos rêves (2019, Musée de Joliette). D’abord présentée à daphne, centre d’art autochtone autogéré (2022, Tio’tia:ke /Montréal), Nikotwaso est sa première exposition solo. Depuis 2022, elle siège sur le conseil d’administration du Wapikoni Mobile. Marathonienne, danseuse de fancy shawl, conférencière et militante, Catherine Boivin cumule plusieurs rôles dont celui de créatrice de contenu afin de sensibiliser aux questions autochtones sur les réseaux sociaux.

LE DEP

Fiction de Sonia Bonspille Boileau, Canada, 2015

Durée 75 min

Lydia, une jeune femme innue, travaille au dépanneur de son père dans une petite communauté autochtone du Québec. Un soir ordinaire, elle est victime d’un vol à main armée. Cet événement, déjà assez troublant en soi, le devient encore plus quand elle découvre l’identité de son agresseur… Elle se voit alors forcée de faire un choix qui pourrait avoir des répercussions sur le reste de sa vie.

Premier long métrage de fiction francophone réalisé par une femme autochtone.

D’origine Mohawk de Kanehsatake, Sonia Bonspille Boileau réalise en 2015 son premier long métrage, Le Dep, en sélection officielle dans plusieurs festivals internationaux. La même année, elle réalise le documentaire The Oka Legacy. Son deuxième long-métrage, Rustic Oracle, est lancé en 2019. Elle écrit et réalise ensuite Pour toi Flora, une série de six épisodes qui traite avec sensibilité de la réalité des pensionnats autochtones au Québec. Pour toi Flora connaît actuellement une large distribution internationale.

