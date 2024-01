6minutes/km / Je m’appelle humain Le Cinématographe Nantes, jeudi 14 mars 2024.

6minutes/km / Je m'appelle humain Documentaires programmés dans le cadre du festival Paroles Autochtones Jeudi 14 mars, 21h00 Le Cinématographe

Projection du court-métrage 6minutes/km de Catherine Boivin, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et de la projection du documentaire Je m’appelle humain

Animation Sophie Gergaud

6 MINUTES/ KM

Documentaire de Catherine Boivin, Canada, 2023

Durée 3 min

Au rythme des pas de ses ancêtres Atikamekw, Catherine Boivin nous plonge dans l’univers onirique des ses courses matinales. Originaire de la communauté de Wemotaci, Catherine Boivin est Atikamekw Nehirowisiw habitant la communauté abénakise d’Odanak. Elle a notamment participé à l’exposition collective De tabac et de foin d’odeur. Là où sont nos rêves (2019, Musée de Joliette). D’abord présentée à daphne, centre d’art autochtone autogéré (2022, Tio’tia:ke /Montréal), Nikotwaso est sa première exposition solo. Depuis 2022, elle siège sur le conseil d’administration du Wapikoni Mobile. Marathonienne, danseuse de fancy shawl, conférencière et militante, Catherine Boivin cumule plusieurs rôles dont celui de créatrice de contenu afin de sensibiliser aux questions autochtones sur les réseaux sociaux.

JE M’APPELLE HUMAIN

Documentaire de Kim O’Bomsawin, Canada, 2020

Durée 78 min

« Sauvage dit Joséphine Bacon, ça veut dire être libre entièrement ». C’est avec charisme et sensibilité que la poétesse innue incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue et mène un combat contre l’oubli et la disparition du passé. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’histoire d’un peuple multimillénaire aux côtés d’une femme libre.

Kim O’Bomsawin a notamment scénarisé et réalisé Ce silence qui tue, un long métrage documentaire sur les meurtres et disparitions de femmes autochtones, qui a remporté le prix Donald-Brittain du meilleur documentaire sociopolitique aux prix Écrans canadiens en 2019.

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes

