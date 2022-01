Le cinéma: un témoin de l’histoire Monségur, 6 février 2022, Monségur.

Le cinéma: un témoin de l’histoire Monségur

2022-02-06 14:30:00 – 2022-02-06

Monségur Gironde Monségur

Au programme de cet après-midi cinéma une conférence sur le thème du Cinéma: un témoin de l’histoire et une diffusion de films amateurs!

En effet, le GAHMS présente, en partenariat, avec l’ACPG, les Archives départementales et l’OMCL une conférence de Colin Baldet, doctorant, sur le contexte national de l’époque 1907-1919 avec un zoom sur l’histoire du cinéma en Gironde. Un diaporama sur L’histoire du cinéma et de l’Eden à Monségur et la diffusion de films amateurs complèteront cette conférence.

Monségur

