Le cinéma se met en scène à la bibliothèque, avec la projection de « Tous en scène » du réalisateur Minneli. Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Cette projection s’inscrit dans le 6 ème festival de Paris14 Territoire de cinéma : « Le cinéma se met en scènes », du 1er au 14 octobre 2023.

Nous avons sélectionné le film Tous en scène, comédie musicale de Vincente Minneli tourné en 1953 (États-Unis

/ 112 min). Avec

Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray.

Synopsis :

Tony

Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses deux

vieux amis, Lily et Ted. Ensemble, ils se lancent dans la création d’une

comédie musicale et engagent un metteur en scène prétentieux et sa compagne Gabrielle,

une impressionnante danseuse classique.

L’association Paris 14 Territoire de Cinéma fête ses six ans en

novembre 2023.

Elle a été créée dans le but d’organiser un rendez-vous

cinéphile annuel réunissant les ciné-quartiers et ciné-clubs du 14ème

pour partager l’amour du cinéma autour d’un thème commun.

La séance sera suivie d’un

temps d’échange avec les publics et cinéphiles du 14e et d’ailleurs.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

