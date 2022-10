Le cinéma russe en résistance Cinéma Le balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

En raison de l’invasion de l’Ukraine, que nous condamnons fermement, nous avons décidé cette année d’adapter notre festival en proposant au public des séances étalées sur 3 jours, des soirées exceptionnelles et des avant-premières, pour présenter un cinéma russe en résistance. Dans le cadre du travail de soutien aux cinéastes et artistes russes confrontés aujourd’hui à la censure et à la dictature, que nous organisions cette séance en partenariat avec l’association Rivages Russie Evènements. Pour prolonger ce travail, un week-end spécial du « cinéma russe en résistance », se tiendra au Balzac (ainsi qu’au Max Linder et au Studio 28) les 14,15,16 octobre, en présence de Youri Borissov, d’Andreï Zviaguintsev et bien d’autres !Programmation et billetterie https://bit.ly/3LRMxH9 Cinéma Le balzac 1 rue balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/evenement/2032380-le-cinema-russe-en-resistance 0145610253 https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/evenement/2032380-le-cinema-russe-en-resistance

