Le cinéma pour comprendre les mécanismes du racisme et de l’exclusion

Studio 43, le mardi 15 mars à 09:00

Deux films sont sélectionnés : **-Loving** de Jeff Nichols, film de 2017. Des « Jim Crow laws » des états du Sud (1877) au Voting Rights Act (1965). Loving s’adresse à des élèves de 4ème et 3ème de collèges et aux élèves de lycée. -**Où est Anne Frank !** d’Ari Folman, film d’animation de 2021, ou comment l’amie imaginaire nous aide à mieux comprendre les mécanismes d’exclusion passés et présents pour mieux les combattre… Ce film s’adresse à des élèves des écoles, collèges et lycées). Sa programmation permettrait de toucher les écoles primaires, ce qui serait un développement de notre action en direction des plus jeunes. Une projection publique est programmée le 15 mars 2022. Elle sera proposée aux personnes intéressées et aux enseignants afin de leur permettre de préparer le débat avec les élèves. Depuis de nombreuses années le Studio 43 et la Licra Dunkerque s’allient pour proposer aux établissements scolaires du Dunkerquois de travailler autour d’un film, à l’occasion de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme.

La LICRA Dunkerque présente ses ciné-débats aux enseignants

