Le Cinéma Silencio des Prés, le mardi 15 mars

Action pédagogique pour informer les élèves et les sensibiliser à toutes les formes d’atteintes aux droits de l’homme : racisme, antisémitisme, exclusion,. Le cinéma a été choisi pour les illustrer et en transmettre la mémoire. Un débat est ensuite mis en place pour leur faire comprendre l’intérêt qu’il y a pour tous à assurer la protection, la défense et plus particulièrement la nécessité à résister à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme et à toutes les formes de discriminations. Projection- débat sur les discriminations Le Cinéma Silencio des Prés 22, rue Guillaume Apollinaire, 75006 Paris. Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris

