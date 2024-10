Le cinéma Lux | RDV Découverte Cinéma Lux Caen, mardi 14 janvier 2025.

Le cinéma Lux | RDV Découverte Cinéma Lux Caen Calvados

Implanté depuis 1960 sur la butte Sainte-Thérèse, quartier alors ouvrier situé sur la rive droite de Caen, le Cinéma LUX est devenu au fil des années une structure culturelle incontournable de l’agglomération caennaise. Au-delà de la programmation de films dans ses trois salles, il œuvre par de nombreux moyens à promouvoir le 7e Art en restant attaché aux valeurs d’éducation populaire. Venez découvrir les coulisses du LUX de sa première pierre aux cabines de projection en passant par ses fresques murales.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-14 10:00:00

fin : 2025-01-14 11:30:00

