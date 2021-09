Le cinéma Lux fête ses 60 ans Caen, 7 septembre 2021, Caen.

Le cinéma Lux fête ses 60 ans 2021-09-07 – 2021-09-17

Caen Calvados

Le cinéma d’art et d’essai de Caen célèbre ses 60 ans d’existence avec un programme de festivités du 7 au 17 septembre !

Le cinéma vous a concocté un programme varié dans divers lieux de Caen, à l’Université, sur l’esplanade du Cargö, au stade nautique et bien entendu au Lux et dans son quartier avec l’installation d’un chapiteau dans le square Sébire.

Vous retrouverez notamment :Des rendez-vous jeune public

Le mercredi 8 et samedi 11 septembre avec des projections, ateliers et ciné-concerts.Des cinés-concertsMercredi 8 à 21h : L’Enfer de Henri-Georges Clouzot, interprété par Prieur de la Marne et Elodie FrégéJeudi 9 à 20h : Samsara de Ron Fricke, par Marc EuvrieDes projections en plein air 24 Hour Party People (de Michael Winterbottom), le jeudi 9 à 21h sur l’esplanade du Cargö.Le Château dans le ciel (film d’animation de Hayao Miyazaki), le samedi 11 à 21h au square Sebire.Mad Max : Fury Road (de Georges Miller) à l’Université de Caen, gratuit.Une grande fête de quartier

Dans le cadre de la programmation Quartiers d’été proposée par la Ville de Caen, vous retrouverez sur l’avenue Sainte-Thérèse et le square Sébire : un vide-greniers, des stands associatifs, un marché artisanal, des jeux surdimensionnés et aussi :14h : un ciné-concert Beat-Box par Dulciné.15h30 : une projection du film Génération Tango à Caen.17h : un spectacle Déjeuner(s) sur l’herbe : dictionnaire amoureux du scandale par la cie La Male Herbe.18h : une projection du film Partie de campagne de Jean Renoir.19h : un concert de la fanfare Barouf Orkestar.20h : un blind-test cinéma.21h : projection en plein-air du film Le Château dans le ciel.Une grande soirée de clôture : cinéma fantastique des 80’s

Le cinéma clôturera en beauté son anniversaire dans ses murs, le 17 septembre, avec la projection de 3 films accompagnés d’animations, quizz et surprises.Les Goonies de Ricahrd Donner.Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz.L’histoire sans fin de Wolfgang Petersen.

Formule 3 films : 12€ ou tarifs habituels à la séance.Et de nombreuses autres animations

Un ciné-piscine au stade nautique Eugène Maës, un tournage participatif avec Kino Caen, des soirées thématiques, et une exposition complètent ce riche panel d’événements.

Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur le site du Lux.

+33 2 31 82 29 87 http://www.cinemalux.org/spip/

