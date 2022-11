Le cinéma et son fantôme – Rencontre avec Alain Chareyre Méjan Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-12-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-08 19:00:00 19:00:00

Bouches-du-Rhne Il entend par là que les personnages de films nous ignorent, et que c’est justement ce qui en fait de réelles présences. Alain Chareyre-Méjan, philosophe et spécialiste d’esthétique, s’attachera à montrer toute la profondeur de ce paradoxe.

Philosophe, professeur des Universités, directeur de recherches à l’université de Provence, Alain Chareyre-Méjan a publié des essais sur le fantastique, la littérature libertine, l’expérience esthétique.

Sa conception du fantastique fait droit au réel comme simple et inquiétant à la fois. Ses travaux concernant la théorie esthétique portent sur le lien consubstantiel qu’il promeut entre expérience esthétique et sentiment de l’existence. Le cinéma et son fantôme

Être là dans l’infranchissable distance

Jacques Audiberti parle, dans « Le mur du fond », de ce qu'il appelle « les fantômes émulsifiants du cinéma »

