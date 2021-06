Genillé Genillé Genillé, Indre-et-Loire Le cinéma est dans le pré Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Le cinéma est dans le pré Genillé, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Genillé. Le cinéma est dans le pré 2021-07-10 19:00:00 – 2021-07-10 23:30:00

Genillé Indre-et-Loire Genillé Festival rural du film en plein-air « Normandie nue ». Une exposition d’affiches et de photographies de Rosine Deréan (actrice genilloise des années 1930), repas champêtre, buvette et musique. catherine.merlet@genille.fr +33 6 83 01 78 52 https://www.le-cinema-est-dans-le-pre4.webnode.fr/ Christophe Meunier dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Genillé Adresse Ville Genillé lieuville 47.1853#1.09307