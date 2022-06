Le cinéma en plein air mène la danse à la Villette Parc de la Villette, 20 juillet 2022, Paris.

Du mercredi 17 août 2022 au dimanche 21 août 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 21h30 à 00h00

Du mercredi 10 août 2022 au dimanche 14 août 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 21h45 à 00h00

Du mercredi 03 août 2022 au dimanche 07 août 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 22h00 à 00h00

Du mercredi 27 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 22h15 à 00h00

Du mercredi 20 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 22h30 à 00h00

. gratuit Location d’un transat et d’une couverture : 7€ Forfait 5 transats : 20€ Accès à la pelouse dès 19h.

À partir du 20 juillet, le rendez-vous incontournable de l’été revient avec la 32e édition du festival de cinéma en plein air, intitulé « Alors on danse ». Sur un transat ou une couverture, mettez-vous à l’aise sur la pelouse de la Villette et profitez du film !

Quand le cinéma mène la danse

La plus grande salle de cinéma en plein air de Paris, elle se trouve à la Villette ! Pendant 25 soirées, du 20 juillet au 21 août, le festival «Alors on danse» projette des grands classiques du 7e art qui ont fait vibrer la piste de danse… Sur un écran gonflable de 600m², venez profiter des projections gratuites de courts et longs-métrages.

Disco, classique, danse aquatique, électro ou claquettes, tous les styles ont été filmés au cinéma ! Du twist endiablé de John Travolta et Uma Thurman dans Pulp Fiction à la valse de Nicole Kidman et Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, la danse, moyen d’expression universel, a aussi donné au cinéma des scènes devenues cultes !

En première partie de soirée, des courts-métrages sont présentés les vendredis. Le reste du week-end, les courts-métrages projetés sont issu de la collection 3ème scène de l’Opéra de Paris.

Little cinéma d’été

Le samedi 23 juillet, place aux enfants ! La journée est dédiée au jeune public (dès 2 ans), avec au programme : atelier avec l’illustratrice Annabelle Buxton autour de son livre animé On danse !, démonstration et initiation aux claquettes avec le danseur Aurélien Lehmann, courts métrages au Little ciné sur le thème de la danse, et projection des Aristochats à la nuit tombée !

Programme du festival

Mercredi 20 juillet

Flashdance -Adrian Lyne -1983 -1h35

Jeudi 21 juillet

Play-Ballet de Alexander Ekman -2017 -1h45

Un spectacle filmé à l’Opéra national de Paris, Palais Garnier – En partenariat avec l’Opéra de Paris.

Vendredi 22 juillet

Remise du prix du concours de Micro-Métrages organisé dans le réseau Micro-Folie et projection du film lauréat. Projection de Racine réalisé par Morgan Eloy avec le danseur et chorégraphe Alexandre Fandar dans le cadre de la série Archidanse produite par la Villette.

Pulp Fiction -Quentin Tarantino -1994 -2h36 – Interdit aux moins de 12 ans.

Samedi 23 juillet

A bout portés – Clémence Poésy – 9min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Les Aristochats – Wolfgang Reitherman -1971 -1h19

Dimanche 24 juillet

A bout portés – Clémence Poésy – 9min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Les Demoiselles de Rochefort -Jacques Demy -1967 -2h08

Mercredi 27 juillet

Cold War – Pawel Pawlikowski-2018 – 1h29

Jeudi 28 juillet

Naissance des pieuvres – Céline Sciamma -2007 -1h25

Vendredi 29 juillet

Gagarine -Fanny Liatard et Jérémy Trouilh -2015 -15min (Premiers pas)

Billy Eliott -Stephen Daldry -2000 -1h52

Samedi 30 juillet

Les Indes galantes -Clément Cogitore -6min (3ème Scène, Opéra de Paris)

La Fièvre du samedi soir -John Badham -1978 – 1h53

Dimanche 31 juillet

Les Indes galantes -Clément Cogitorre -6min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Les Chaussons rouges -Michael Powell, Emeric Pressburger -1949 – 2h13

Mercredi 3 août

Main dans la main -Valérie Donzelli -2012 -1h24

Jeudi 4 août

Le Grand Bal -Laetitia Carton -2018 – 1h29

Vendredi 5 août

Pauline asservie -Charline Bourgeois-Taquet –2018- 24min (Premiers pas)

Black swan -Darren Aronofsky -2011 -1h48 (Avertissement: ce film complexe dans lequel se mêlent le fantasme et la réalité comporte quelques scènes de nature à perturber le plus jeune public)

Samedi 6 août

Breathing -Hiroshi Sugimoto -7min (3ème Scène, Opéra de Paris)

The Artist -Michel Hazanavicius -2011 -1h40

Dimanche 7 août

Breathing -Hiroshi Sugimoto -7min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Bonjour tristesse – Otto Preminger -1958 -1h34

Mercredi 10 août

Si c’était de l’amour d’après Crowd de Gisèle Vienne -Patric Chiha -2020 -1h22

Jeudi 11 août

Eden -Mia Hansen-Løve-2014 -2h11

Vendredi 12 août

Diamenteurs -Chloé Mazlo -2016 – 11min (Premiers pas)

Dancer in the dark -Lars Von Trier -2000 -2h21-(Tous publics avec avertissement)

Samedi 13 août

Ascension -Jacob Sutton-3min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Eyes wide shut -Stanley Kubrick -1999 -2h40

Dimanche 14 août

Ascension -Jacob Sutton -3min (3ème Scène, Opéra de Paris)

La Vie est belle -Frank Capra -1948-2h09

Mercredi 17 août

Grisgris-Mahamat-Saleh Haroun -2013 -1h40

Jeudi 18 août

Girl – Lukas Dhont -2018 -1h46 (Avertissement: certaines scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité du public).

Vendredi 19 août

Tonite –Nine Antico –2013 –17min (Premier pas)

Les bien-aimés -Christophe Honoré -2011 -2h19

Samedi 20 août

Nephtali -Glen Keane -4min (3ème Scène, Opéra de Paris)

Talons aiguilles -Pedro Almodovar -1992 -1h55

Dimanche 21 août

Nephtali -Glen Keane -4min (3ème Scène, Opéra de Paris)

West side story -Robert Wiseet Jerome Robbins-1962 -2h33

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2022_e1550 01 40 03 75 75 https://www.facebook.com/events/2016964751826128/2016964758492794/ https://www.facebook.com/events/2016964751826128/2016964758492794/

Bertrand Desprez Cinéma en plein air à la Villette