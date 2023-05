Le Cinéma du Réel s’invite aux Samedis du documentaire Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 24 juin 2023

de 15h00 à 16h40

Projection d'un film issu de la sélection française du Festival Cinéma du réel 2023 :

« Chienne de rouge » de Yamina Zoutat (Suisse-France, 2023, 1h37)

suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Lorsqu’elle était chroniqueuse judiciaire, à 28 ans, Yamina Zoutat reçut

une consigne : ne pas montrer de sang. Vingt ans plus tard, Chienne de rouge désobéit

à cette injonction masculine, à l’époque du procès du sang contaminé. À

partir de son désir instinctif d’images sanguinolentes, comme la

chienne de chasse qui donne son titre au film, la cinéaste avance par

bifurcations successives, portant sa caméra dans des lieux qui se

laissent découvrir par à-coups. Le sang qui semait la mort la conduit à

celui qui sauve des vies : les poches de sang transportées par Mohamed,

greffées par Stéphanie, reçues par Isabelle. Lorsque l’on subit une

greffe de cellules souches hématopoïétiques, l’ADN présent dans le sang

devient celui du donneur. Mais cette substance qui circule dans nos

veines, fut-elle jamais la nôtre ? Fil rouge ambivalent, ce tissu

liquide qui se partage nous met sur la piste d’une histoire faite

d’hérédité et de métissage, où interviennent la fille de Mohamed, le

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

