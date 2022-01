Le Cinéma du réel s’invite aux Samedis du documentaire Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Cinéma du réel s’invite aux Samedis du documentaire Bibliothèque Marguerite Audoux, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 17h30

gratuit

Projection d’un film surprise issu de la sélection française du Festival Cinéma du réel 2022 Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)

Contact : 01 44 78 55 20

