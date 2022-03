Le Cinéma du réel s’invite aux Samedis du documentaire Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Cinéma du réel s’invite aux Samedis du documentaire Bibliothèque Marguerite Audoux, 28 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Projection de deux films issus de la sélection française du Festival Cinéma du réel 2022 : – “7h15 – merle noir” de Judith Auffray (2021, France, 30′) – “Langue des oiseaux” de Erik Bullot (2022, France, 54′) Prix du Patrimoine culturel immatériel – “7h15 – merle noir” de Judith Auffray (2021, France, 30′) Jean écoute et enregistre les sons des animaux qui peuplent le territoire alentour. Une nuit, il entend le cri d’un animal inconnu… – “Langue des oiseaux” de Erik Bullot (2022, France, 54′) Une exploration des vertus de la traduction et du désir de communication entre les humains et les oiseaux. Prix du Patrimoine culturel immatériel Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

