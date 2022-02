Le cinéma du réel en circulation Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 19 septembre 2021 à 15:00

Dimanche 19 septembre à 15h Médiathèque José Cabanis – auditorium (niveau -1) Random Patrol Film de Yohan Guignard | 2020 | France | 30min Nightvision de Clara Claus, France, 2020, 37 min, VF La Cinémathèque du documentaire propose la circulation d'une sélection de films français et étrangers issus de la compétition "Cinéma du réel" 2021. Ces programmes rendent compte de la diversité des démarches des cinéastes dans le documentaire contemporain. Rencontre avec Nicolas Potin, intervenant cinéma. Durée totale : 57min

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

