**Exposition du 5 au 23 octobre** Découvrez toutes les étapes de fabrication d’un film d’animation en volume. De l’écriture au montage, en passant par la fabrication des personnages, des décors, les accessoires et le tournage. Entrons ensemble dans l’univers du réalisateur Pierre-Luc Grangeon. Exposition à la Médiathèque Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T15:30:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T15:30:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T15:30:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T16:30:00;2021-10-12T15:30:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T15:30:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T15:30:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T15:30:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-19T15:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T15:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T15:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T16:00:00

