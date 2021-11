Paris MPAA Broussais Paris Le Ciné Kino d’ARTMELE présente “Ma vie de courgette” MPAA Broussais Paris Catégorie d’évènement: Paris

MPAA Broussais, le vendredi 17 décembre à 19:00 Entrée gratuite tous publics conditions sanitaires impératives

Courgette, neuf ans, vit seul avec sa mère alcoolique. Le jour où elle décède, il est accompagné à l'orphelinat par Raymond, un policier qui s'est pris d'affection pour lui.

