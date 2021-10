Paris MPAA Broussais Paris Le Ciné Kino d’ARTMELE présente “Ca commence aujourd’hui” MPAA Broussais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Ciné Kino d'ARTMELE présente "Ca commence aujourd'hui"

MPAA Broussais, 6 novembre 2021, Paris.

MPAA Broussais, le samedi 6 novembre à 19:00 Entrée gratuite tous publics conditions sanitaires impératives

Motivation contre inertie, foi en l’humain contre lois humaines, vies en devenir contre murs décrépis, le combat perdure. MPAA Broussais 100, rue Didot 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T21:30:00

