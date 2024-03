Le Ciné Kino d’ARTMELE présente « Bagdad Café » Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, samedi 24 février 2024.

Le Ciné Kino d’ARTMELE présente « Bagdad Café » Une plantureuse Bavaroise échoue dans un motel poussiéreux, perdu en plein désert du Nevada, et tenu par une Noire acariâtre. Contre toute attente une chaleureuse amitié va naitre et la vie reprendra. Samedi 24 février, 20h00 Centre socioculturel Maurice Noguès Entrée libre sous réserve consignes sanitaires et selon nombre de spectateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la porte de Vanves Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France

Bagdad Café ARTMELE