Le Ciné-goûter Tout Feu Tout Flamme Nogent-le-Rotrou, samedi 24 février 2024.

En partenariat avec le cinéma le Rex, l’Office de tourisme et de commerce du Perche organise un ciné-goûter Tout Feu Tout Flamme.

En partenariat avec le cinéma le Rex, l’Office de tourisme et de commerce du Perche organise un ciné-goûter Tout feu tout flamme. Et quelle meilleure programmation que le dernier film d’animation des studios Pixar « Élémentaire » ? Après la séance, un goûter thématique confectionné par le fournil d’Emilie de Nogent-le-Rotrou régalera les spectateurs. Un après-midi flamboyant à ne pas manquer !

26 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Début : 2024-02-24 14:15:00

fin : 2024-02-24 17:00:00



