Le Ciné est dans le Pré Soppe-le-Bas, 13 août 2021, Soppe-le-Bas.

Le Ciné est dans le Pré 2021-08-13 – 2021-08-13

Soppe-le-Bas Haut-Rhin Soppe-le-Bas

C’est beau, c’est bon, c’est festif… c’est à Soppe-le-Bas !

Le ciel au-dessus de vos têtes, des étoiles dans vos mirettes, c’est ce que propose le premier Festi’Val du cinéma de Soppe-le-Bas avec Le Ciné dans le Pré.

Pas moins de 4 films en trois jours ! Les As de la jungle et Belle et Sébastien le 13 août, Les Bronzés font du ski le 14 août et Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? le 15 août.

Plaisir des yeux mais aussi plaisir du palais, puisque dans la plus pure tradition soppoise, buvette et restauration vous seront proposées.

Et pour faire passer tout ça, une animation musicale pour vous dégourdir un peu les jambes.

A l’occasion du premier Festi’Val du cinéma, découvrez 4 films et profitez d’une buvette, d’une petite restauration et d’une animation musicale.

+33 3 89 26 90 68

