Nozay 44170 Nozay Le Nozek organise son festival annuel pour projeter des documentaires, fictions et débats en lien avec la ruralité, l’environnement, les faits de société.

19 films à l’affiche dont 4 en avant-première Tout public

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

