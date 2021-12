Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Le ciné des grands Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Le ciné des grands Atelier (Les Granges), 2 mars 2022, Saint-Jean. Le ciné des grands

Atelier (Les Granges), le mercredi 2 mars 2022 à 18:00

Un périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, où deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Découvrez ou redécouvrez ce film aux 3 oscars. À partir de 10 ans Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Atelier (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Atelier (Les Granges) Saint-Jean