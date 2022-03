Le ciné des auteurs Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

Le ciné des auteurs Médiathèque le Nautilus, 16 avril 2022, VILLEPREUX. Le ciné des auteurs

du samedi 16 avril au samedi 18 juin à Médiathèque le Nautilus

Un film / un livre, l’ambition ici annoncée est de vous faire découvrir l’auteur et le livre qui est à l’origine de la réalisation d’un film. Les oeuvres cinématographiques sont bien souvent l’adaptation d’oeuvres littéraires, mais connaissez vous vraiment ces auteurs et les livres à partir desquels elles ont été adaptées ? En avril découvrez : **La voleuse de livres :** film réalisé par Brian Percival en 2013, adapté du bestseller de **_Markus Zusak_** En mai découvrez : **Et Nietzsche a pleuré** : film réalisé Pinchas Perry en 2007, adapté du roman de _**Irvin Yalom**_ En juin découvrez : **Un balcon en forêt** : film réalisé par Nicole Garcia en 2010, adapté du roman de _**Julien Gracq**_ _Adulte – Entrée libre dans la limite des places disponibles_ _Réservation conseillée_

Sur réservation

Un livre, un film, c’est le ciné des auteurs que vous propose le Nautilus tous les 3e samedis du mois. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T18:00:00

