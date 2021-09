Toulouse Au Chat Noir Haute-Garonne, Toulouse Le Ciné Club du groupe Libertad (Toulouse) Au Chat Noir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Au Chat Noir, le samedi 18 septembre à 18:30

Le groupe Libertad de Toulouse propose pour son ciné-club mensuel, le film Discount. “Subissant des conditions de travail difficiles et menacés de licenciement à cause de l’arrivée prochaine de caisses en libre-service, les employés d’un supermarché de type hard-discount décident de monter un magasin parallèle en se fournissant dans les stocks de leur employeur avec, entre autres, des marchandises devant être gaspillées du fait de la date limite de consommation et du modèle d’entreprise de la grande distribution.” Un film de Louis-Julien Petit de 2015

prix libre

une séance ciné suivi d'un débat tout les mois Au Chat Noir 33 rue Antoine Puget 31000 Toulouse

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T22:00:00

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T22:00:00

