Créé au début de la Restauration française, en 1820, le cimetière Saint Véran est classé à l'inventaire général du patrimoine culturel. C'est, avec le Père-Lachaise, l'un des plus anciens de France.

